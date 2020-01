© Copyright : DR

La président de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), Chakib Benmoussa, a rencontré, ce samedi 4 janvier 2020, une délégation de la Confédération démocratique du travail (CDT), conduite par Abdelkader Zair, secrétaire général de cette importante centrale syndicale.

«Nous avons évoqué avec M. Benmoussa les dysfonctionnements du modèle économique actuel en mettant l'accent sur la décentralisation de la richesse et la problématique de la répartition», a déclaré à Le360, Abdelkader Zayer.

«Les disparités sociales s'aggravent et il faut revoir les systèmes de l'enseignement, de la recherche scientifique ainsi que celui de la fiscalité. Nous avons également insisté sur la nécessité de mettre fin à l'économie de rentre et des privilèges, de créer une Banque d'investissement public en faveur de la société et de l'institutionnalisation du dialogue social devant être encadré par une loi».

La CSMD a tenu, durant ces trois jours, des réunions avec les représentants du Parti Justice et Développement (PJD), de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), du Parti de l'Istiqlal (PI), du Mouvement démocratique et social (MDS), de l'Union marocaine du Travail (UMT) et de l'Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM).