© Copyright : DR

Alors que le préparatifs du 18e congrès de l’Istiqlal démarreront vendredi prochain, 10 décembre 2021, le secrétaire général Nizar Baraka, devenu ministre de l’Equipement au sein du gouvernement de Aziz Akhannouch, vient de confirmer à son entourage sa décision de briguer un second mandat à la tête du parti de la Balance.

«Nizar Baraka va se présenter pour un second mandat car il a le droit (deux mandats successifs selon le statut du parti), ses résultats à la tête du parti milite en sa faveur et le parti est membre de la coalition gouvernementale», a affirmé Noureddine Mediane, membre du comité exécutif et président du groupe parlementaire, sur l’émission «Point à la ligne» diffusée mardi soir par la SRNT.

«Nizar Baraka est le mieux placé pour briguer un second mandat, car il a réalisé de très bons résultats depuis 2017 et le score réalisé lors des élections législatives du 8 septembre en est la meilleure preuve, puisque le parti a doublé ses sièges législatifs de 40 à 81», a-t-il souligné.

Au sein de la majorité gouvernementale, composée notamment du RNI et du PAM, l’Istiqlal possède trois portefeuilles ministériels dont celui de Nizar Baraka à la tête de l’Equipement et de l’Eau.

Il dirige également la Chambre des conseillers dont la présidence est assurée par Naam Miyara, secrétaire général de l’UGTM.



Les premières actions liées à l’organisation en mars prochain du prochain congrès, si les conditions sanitaires le permettent, démarreront vendredi lors d’une réunion à Rabat d’une session du Conseil national appelée à désigner la commission préparatoire en charge du 18e congrès. La précédente s’était déroulée en 2017 avec l’éviction de Hamid Chabat et l’élection de l’actuel secrétaire général.