Kiosque360. Le patron de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a annoncé la tenue d’une session extraordinaire du Conseil national pour constituer un comité préparatoire chargé d’organiser le 18 congrès du parti. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Le secrétaire général de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a indiqué que le Conseil national tiendrait une session extraordinaire qui sera consacrée à la formation du comité préparatoire du 18e congrès du parti. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du lundi 29 novembre, que Baraka a souligné que ce comité devait fixer sa date en tenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique dans notre pays. Intervenant lors d’une réunion de comité exécutif, le patron de l’Istiqlal a insisté sur l’engagement des militants à «développer l’action du parti de manière à recomposer ses organes, ses structures et les mécanisme de son action, afin qu’il puisse s’adapter aux transformations que connaît le monde ».

Le parti, poursuit-il, doit aussi s’adapter à la réalité de cette nouvelle société, née de la révolution technologique des médias et des communications qui a créé de nouveaux espaces de débats politiques. Le prochain congrès, ajoute Baraka, sera celui de l’évaluation de l’action politique et organisationnelle, ainsi que du bilan électoral du parti. Les militants, poursuit-il, devront discuter des grandes questions de la société et élaborer un nouveau modèle partisan en réhabilitant les organes du parti, tout en modernisant ses mécanismes juridiques et institutionnels.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que le chef de l’Istiqlal a indiqué que le parti était, aujourd’hui, bien armé pour accomplir sa mission au service de la nation tant au niveau gouvernemental que territorial. En parallèle, ajoute-il, il faut remettre de l’ordre dans la maison de l’Istiqlal, améliorer son organisation et renouveler ses élites. Abordant la gestion gouvernementale, Nizar Baraka a souligné que la volonté populaire avait choisi le parti de l’Istiqlal dans l’alternative politique et démocratique élue pour conduire la prochaine étape. Le grand retour de l’Istiqlal sur la scène politique, précise-t-il, est le fruit de sa forte implication dans la conciliation des citoyens avec la chose publique, malgré la hausse du plafond des revendications et des attentes de la population.

Autant dire, poursuit le chef de l’Istiqlal, que le gouvernement est conscient des défis et des enjeux politiques, économiques et sociaux qui l’attendent. C’est pour cela qu’il est déterminé à mettre en œuvre les réformes nécessaires à même de répondre aux attentes de la population. Abordant la question du Sahara marocain, Baraka a appelé à une mobilisation générale pour défendre la cause nationale dans tous les forums internationaux pour s’opposer à tous ceux qui tentent de porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume.