Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu ce vendredi 6 mai à Rabat, Robert Dölger, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république fédérale d'Allemagne auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique le ministère des Affaires étrangères dans un message posté sur son compte Twitter.

Au cours d'un entretien, jeudi 24 mars 2022, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze, ont loué le grand potentiel des relations entre le Maroc et l'Allemagne en réaffirmant la volonté partagée de leur donner une impulsion supplémentaire.

Au cours d’un entretien, jeudi 24 mars 2022, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze, ont loué le grand potentiel des relations entre le Maroc et l’Allemagne en réaffirmant la volonté partagée de leur donner une impulsion supplémentaire.

Cet entretien, le premier entre les deux ministres, a consacré l’intérêt partagé d’intensifier de nouveau la coopération bilatérale au développement dans l’esprit d'un partenariat global et du respect mutuel.

L’Allemagne et le Maroc sont liés par une coopération au développement de longue date, empreinte de confiance dans les domaines du développement économique et de l’emploi, du développement durable, du climat, des énergies renouvelables et de l’eau.