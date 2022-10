© Copyright : DR

Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a reçu, vendredi en audience au Palais présidentiel à Bissau, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, émissaire du roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à l'issue de cette audience, Bourita a indiqué avoir transmis au chef de l'Etat bissau-guinéen un message du roi Mohammed VI portant sur le renforcement des relations entre les deux pays «qui sont déjà très fortes», depuis la visite effectuée par le Souverain à Bissau en 2015.

Le ministre a indiqué avoir félicité à cette occasion le président Embalo et la diplomatie bissau-guinéenne pour le succès de sa présidence de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), soulignant que grâce à cette action, la Guinée-Bissau «porte la voie» dans la zone de la CEDEAO et au-delà dans plusieurs régions et sur plusieurs questions régionales et internationales.

L'audience s'est déroulée en présence de l'ambassadeur-directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, et de Babana El Aalaoui Mohamed Salah, chargé d'affaires à l'ambassade du Royaume du Maroc en République de Guinée-Bissau.

Auparavant, Bourita a eu un entretien en tête-à-tête avec la ministre des Affaires étrangères et des communautés de la Guinée-Bissau, Suzi Carla Barbosa.