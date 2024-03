Mustapha El Khouli nouveau président de l’Association nationale des producteurs de viandes rouges

Le nouveau président de l’Association nationale des producteurs de viandes rouges est connu. Le successeur de M’hammed Karimine, actuellement en détention pour son implication, entre autres, dans une affaire de détournement de fonds publics, n’est autre que Mustapha El Khouli, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du lundi 4 mars.

L’association a tenu, le même jour, soit mercredi dernier, une assemblée générale extraordinaire et trois assemblées générales ordinaires. Un record, commente le quotidien. Ces réunions ont abouti à l’élection d’un nouveau président, un associé de l’ex-président de l’association ainsi que l’ex-président du Raja de Casablanca qui se trouvent actuellement à la prison d’Oukacha à Casablanca.

D’après le quotidien, qui cite des sources ayant participé à ces réunions de l’AG, le nouveau président aurait eu recours au bourrage des urnes en accueillant de nouvelles associations qui ont accédé directement au vote. Cela au moment où des membres de l’Association, dont le quotidien n’a pas précisé le nombre, auraient été interdits de participer à la séance du vote pour élire le nouveau président.

Ces derniers auraient également été interdits de prendre la parole lors de l’Assemblée générale, précise le quotidien, sans doute pour les empêcher d’évoquer les infractions et les dysfonctionnements qu’a connue la gestion de leur association ainsi que la manière dont ont été gérées ses finances.

C’est sans doute pour cette raison, souligne Al Akhbar, «que ce sont les mêmes personnes, qui ont déjà travaillé aux côtés de l’ancien président, qui ont été appelée aujourd’hui à continuer à gérer les affaires de l’Association, manifestement dans l’objectif de taire les pratiques qui ont caractérisé l’étape précédente».

Selon Al Akhbar, des membres du Conseil d’administration ont décidé de saisir la justice afin de demander l’annulation des résultats de ces assemblées générales. Et ce, après avoir pris soin de faire appel à un huissier de justice pour relever l’ensemble des infractions enregistrées.

Entre autres vices de forme relevés dans le PV de l’huissier de justice, l’initiative du vice-président de convoquer lui-même les membres aux des AG, alors que cela relève des attributions du Conseil d’administration.

L’huissier de justice a également relevé une autre infraction aux règlements, puisque l’Assemblée générale extraordinaire s’est tenue sans la présence d’un représentant du ministère de l’Agriculture. Plus encore, assure un membre de l’association cité par le quotidien, «certaines associations nouvellement intégrées ne seraient pas en conformité avec la loi, pourtant leurs responsables devenus membres à la dernière minute ont voté à l’unanimité les rapports moral et financier. Lesquels documents, et c’est une autre infraction, n’ont pas été distribués auparavant aux membres de l’assemblée générale».