Kiosque360. Le dirigeant du MP, Mohamed Ouzzine, mène une campagne, tous azimuts, au sein du parti pour promouvoir sa candidature au poste de secrétaire général lors du prochain congrès du parti prévu pour le mois de juin. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

L’ancien ministre et dirigeant du MP (Mouvement populaire), Mohamed Ouzzine, mène une campagne au sein du parti pour succéder au secrétaire général, Mohand Laenser. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 21 janvier, que Mohamed Ouzzine s’offre les services de certains dirigeants, parlementaires et présidents de commune pour préparer le prochain congrès du parti prévu pour le mois de juin. Sauf qu’un courant dit de «changement», composé de 10 membres du bureau politique, s’oppose à sa candidature et s’est mobilisé pour lui couper la route.

Selon certaines sources, le conseil national du parti tiendra une session ordinaire le 29 janvier courant pour fixer la date du congrès et élire les membres de la commission préparatoire. Cette guéguerre a commencé il y a plusieurs semaines quand l’ex-dame de fer du parti, Halima Al Assali, a commencé à préparer le terrain pour son beau-fils qui n’est autre que le candidat Ouzzine.



Le quotidien Al Akhbar rapporte que l’ex-dirigeante a entamé cette campagne précoce en usant de ses entrées au sein du parti pour désigner certains de ses proches à la tête des organisation parallèles du parti. Elle a, ainsi, mené une guerre contre la présidente de l’organisation de la femme pour la déloger de son poste et la remplacer par sa fille lors de la tenue du congrès du MP.

Les membres du courant précité lui reprochent, en outre, de mener une campagne de dénigrement contre les dirigeants qui s’opposent à la candidature de son gendre, Mohamed Ouzzine, au poste de secrétaire général.

Face à cette situation explosive, le chef du parti, Mohand Laenser, a décidé de constituer une commission d’arbitrage pour déminer le terrain. Une commission qui s’est transformée en conseil de discipline qui a convoqué l’ex-puissante dame harakie, Halima Al Assali, qui a été sérieusement recadrée.