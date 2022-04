© Copyright : DR

L’Algérie, à travers son agence APS, a encore lancé une nouvelle compagne de diffamation à l’encontre du Maroc, lui attribuant la pose de 10 millions de mines antipersonnel. Rien n’est plus faux et là encore, le modus operandi est d’entretenir un conflit régional artificiel en le nourrissant de mensonges et de supercheries.

Il fallait s’y attendre, et le même scénario se répète chaque année, en prélude de la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l'assistance à la lutte anti-mines. Chez le voisin de l’Est, un amateur (encore un!) s’amuse à diffuser des contrevérités et des mensonges dans une énième tentative d’instrumentaliser une question humanitaire et, partant dédouaner son pays de sa responsabilité. Bien sûr, une tentative qui demeure sans aucun écho.

En effet, l’Algérie à travers son principal organe de presse, APS (Algérie presse service), a lancé, encore, une nouvelle compagne de diffamation à l’encontre du Maroc, lui attribuant la pose de 10 millions de mines antipersonnel, après avoir avancé le nombre 7 millions de mines l’année dernière.

Des chiffres avancés à tort et à travers, en déphasage avec les réalités du terrain et au moment où l’Organisation des nations unies (ONU) estime le nombre total des mines posées dans le monde entier à 110 millions. Le Maroc détiendrait-il donc 10% des mines existant dans le Monde? A moins que les milices des séparatistes, soutenues par nos voisins, n’aient procédé elles-mêmes et sans discrimination, à la contamination de nos Provinces du Sud.

Faut-il rappeler à ces voisins que leurs vaines démarches pour colporter des accusations pour le moins infondées, dopées à coups de chiffres artificiels, vulgairement amplifiées par des médias acquis, ne reflète que leur modus operandi de toujours: entretenir un conflit régional artificiel en le nourrissant de mensonges et de supercheries.

La vérité, elle, est bien ailleurs et les éléments de la première leçon que le Maroc ne cesse de réitérer sont ceux contenus dans les rapports volontaires que le Maroc soumet chaque année et en toute transparence aux instances de la Convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel. Le Maroc ne dispose pas de stock de mines antipersonnel. Il a réussi à en éliminer la menace sur une superficie de 6.027,27 km², et à neutraliser 96.818 mines terrestres dont 49.366 mines antipersonnel, ainsi qu’ à détruire 21.663 restes explosifs de guerre (REG) et ce, jusqu’à fin février 2022.

La deuxième leçon à rappeler aux séparatistes et leurs parrains est que le Maroc reste fermement attaché aux principes humanitaires et demeure dans la droite ligne de son engagement international en matière de désarmement. La réalité implacable sur le terrain montre que les victimes des mines dans les Provinces du Sud sont causées par des mines et engins piégés, posés par le passé par les milices armées du Polisario, de manière anarchique, sans plans ni repères.

Il est bien clair que ceux qui procèdent à l’enrôlement des enfants comme soldats sont les mêmes qui ont contaminé et posé sans scrupules des mines dans les Provinces du Sud du Maroc. Dans l’une comme dans l’autre démarche, il n’existe pas la moindre once d’humanité.