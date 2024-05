Message de félicitations du roi Mohammed VI au président camerounais Paul Biya

Dans ce message, le roi Mhammed VI adresse ses félicitations pour le président Biya et ses voeux les meilleurs de bonheur et de prospérité pour le peuple camerounais. «À cette occasion, Je tiens à vous dire toute l’estime que Je porte aux liens fraternels de solidarité et d’amitié qui unissent nos deux peuples et nos deux pays», écrit le Roi.

Le Souverain assure, à cet égard, le président camerounais de sa ferme volonté de poursuivre l’action concertée avec M. Biya en vue d’approfondir encore davantage la coopération maroco-camerounaise au potentiel si prometteur.