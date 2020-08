© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République libanaise, Michel Aoun, suite à l'explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth, faisant plusieurs victimes et des dégâts matériels importants.

Dans ce message, le souverain présente à M. Aoun et, à travers lui, aux familles éplorées et au peuple libanais frère, ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d'accueillir les victimes en sa sainte miséricorde et d'accorder au président libanais ainsi qu'aux proches des victimes patience et réconfort et prompt rétablissement aux blessés.

Le souverain exprime également au président libanais, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, ses sincères sentiments de compassion et de solidarité avec le Liban en ces moments difficiles, l'assurant que le royaume du Maroc se tient de manière constante aux côtés du peuple libanais frère.

Le roi Mohammed VI implore le Très-Haut de préserver le Liban de tout malheur et de lui assurer sécurité, quiétude et stabilité.