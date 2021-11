La vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie, Marta Lucía Ramírez, s'exprimant lors d'un point de presse avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

© Copyright : MAP

Les services consulaires fournis par l’ambassade de Colombie à Rabat couvriront l'ensemble du territoire marocain, y compris le Sahara, a réaffirmé la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de la République de Colombie, Marta Lucia Ramirez.

Dans une interview accordée à la MAP, la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de la République de Colombie, Marta Lucia Ramirez, a réitéré que les services consulaires fournis par l'ambassade de Colombie au Maroc seront réalisés en coordination avec les autorités marocaines et couvriront l'ensemble du territoire marocain, y compris le Sahara.

La responsable colombienne, qui vient de terminer une visite officielle dans le Royaume, a précisé que cette "étendue de l’assistance consulaire n’a aucun impact sur les relations diplomatiques ou consulaires du Maroc et de la Colombie avec des pays tiers", ajoutant que l'assistance consulaire au Sahara facilitera les services aux Colombiens.

"En tant que ministre des Affaires extérieures de la Colombie, ma responsabilité est de veiller à ce que chaque Colombien à l'étranger sache qu'il peut se rendre à l'ambassade ou au consulat colombien le plus proche en cas de besoin", a-t-elle dit.

Et Marta Lucia Ramirez de poursuivre que suite à sa visite au Maroc, qui reflète l’excellence des relations entre la Colombie et le Royaume, l'accord sur l'exemption mutuelle de visas entrera en vigueur, à partir du 28 novembre 2021, pour les voyages de court séjour pour les titulaires de passeports ordinaires.

"Nous sommes sûrs que cet accord augmentera de façon exponentielle le flux de voyages entre les deux pays, tant pour le tourisme que pour l'investissement et le commerce bilatéral", a-t-elle souligné, notant que ce flux de voyageurs comprendra ceux qui se rendent en Afrique du Nord, ainsi que ceux qui se trouvent au Sahara, ceux qui y arrivent et ceux qui sont en visite.

"Tout ce qui précède servira à la relance économique, aux investissements, au tourisme et à l'emploi dans nos deux pays", a-t-elle estimé.

Sur la question du Sahara, Marta Lucia Ramirez a réaffirmé la position de son pays, reconnaissant l'importance de l'Initiative marocaine d’autonomie, de tous les efforts du Secrétaire général de l'ONU, de la nomination de son nouvel envoyé personnel, Staffan de Mistura, et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité en vue de parvenir à une solution politique, réaliste et durable, basée sur le compromis de toutes les parties, pour mettre fin à une question que le Maroc considère comme vitale dans le cadre de son intégrité territoriale".

Par ces affirmations, la vice-présidente de la Colombie confirme haut et fort le contenu du communiqué conjoint du 28 octobre 2021, rendu public à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et plus particulièrement les paragraphes 8 et 9 de ce communiqué, qui portent notamment sur la reconnaissance de l’importance du plan d’autonomie et la décision de l’extension des services consulaires de la Colombie au Sahara marocain.