Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et la vice-présidente, ministre colombienne des Affaires étrangères, Marta Lucia Ramirez.

L’exemption de visa pour les passeports ordinaires entre le Maroc et la Colombie a également été annoncée hier à rabat par la vice-présidente colombienne, et ministre des Affaires étrangères, Marta Lucia Ramirez. Une décision qui devient effective dès le 28 novembre prochain.

Bien qu’aucune date n'a encore, du moins officiellement, été avancée pour l’entrée en vigueur de cette décision, dès le 28 novembre prochain, les Marocains porteurs d’un passeport ordinaire pourront voyager en Colombie sans visa, apprend Le360 de sources informées. Une décision réciproque a été prise à Rabat, car il en sera de même pour les Colombiens désireux de se rendre dans le Royaume.

Cette exemption de visa entre les deux pays a d'ailleurs fait l'objet d'entretiens hier, jeudi 28 octobre à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et la vice-présidente, ministre colombienne des Affaires étrangères, Marta Lucia Ramirez, qui ont officiellement acté la suppression réciproque des visas entre les deux pays.

"Faisant suite aux actes signés lors de la réunion de travail tenue le 6 avril 2021, les deux parties ont procédé à un échange de notes concernant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, ce qui se traduira par un grand renforcement d'échanges humains, touristiques, économiques, sociaux et commerciaux et universitaires entre les deux pays amis", indique à cet égard le communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre entre Nasser Bourita et Marta Lucia Ramirez.