La 11e conférence internationale annuelle The Atlantic Dialogues, organisée par le Policy Center for the New South, du 14 au 16 décembre 2022 à Marrakech.

© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoLe coup d’envoi des travaux de la 11e conférence The Atlantic Dialogues a été donné ce mercredi 14 décembre 2022 depuis Marrakech. Plus de 350 invités de 60 nationalités prennent part à cette nouvelle édition autour du thème «Coopération dans un monde en mutation: opportunités pour l’Atlantique élargi».

Le Policy Center for the New South organise du 14 au 16 décembre 2022 à Marrakech, la 11e conférence internationale annuelle The Atlantic Dialogues. De la diplomatie du climat à la révolution énergétique, en passant par les innovations en matière d’agriculture, d’infrastructures et de gouvernance, cette édition posera la question des stratégies communes possibles.

Approché par Le360, Mohammed Loulichki, Senior Fellow au Policy Center for the New South, a tenu à rappeler que la dernière édition organisée en présentiel des Atlantic Dialogues date de 2019. «C'est la première fois que les conférenciers se retrouvent à Marrakech, après une pause de trois ans, pour échanger leurs points de vue sur les défis actuels et examiner la scène internationale», a-t-il signalé.

«Il y a deux évènements qui se sont imposés aux conférenciers. C'est tout d'abord le recouvrement par les différents pays du Nord comme du Sud de la pandémie du Covid-19 et les efforts qui ont été entrepris par les gouvernements pour venir en aide aux couches les plus démunies et les plus défavorisées lors de cette crise. Il s’agit, ensuite, de la guerre en Ukraine, qui est en train de totaliser presque une année et qui a pour particularité le fait que l'Europe se trouve dans une guerre ouverte dans son espace européen, la première depuis la guerre des Balkans», a-t-il ajouté.

De son côté, Khalid Chegraoui, également Senior Fellow au Policy Center for the New South, a relevé que ces rencontres sont un moment phare du travail fait par le Policy Center for the New South, principalement lorsqu'il s'agit de discuter un certain nombre de sujets liés aux problématiques d'instabilités géopolitiques et géostratégiques.

«L'océan Atlantique est un espace stratégique et géoéconomique hyper important et principalement en cette conjoncture marquée par des situations d'instabilité chronique, que ce soit au niveau de l'Europe de l'Est, en Afrique ou dans le Moyen-Orient», a-t-il fait savoir.

«Ces conflits ont impacté un certain nombre d'espaces économiques, que ce soit sur le plan du commerce énergétique ou sur celui des produits agricoles», a ajouté ce chercheur, précisant que l’objectif de cet évènement est de faire porter les voix du Sud dans la conversation géopolitique globale et de dialoguer sur un pied d’égalité ce qui représente des valeurs centrales ainsi que des raisons d’être de la conférence, qui réunit un mélange unique d’expertise intercontinentale.