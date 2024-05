Maroc-UE: Charles Fries, SG adjoint du Service européen pour l’action extérieure en visite au Maroc les 7 et 8 mai

Cette visite de Charles Fries dans le Royaume a été annoncée ce mardi 7 mai par la Délégation de l’Union européenne (UE) au Maroc, dans un message posté sur son compte X, précisant que ce déplacement entre dans le cadre du dialogue de haut niveau entre le Royaume et l’Union européenne dans le domaine de la sécurité.

Ce séjour de l’ex-ambassadeur de France au Maroc entre 2012 et 2015 intervient un peu plus d’un mois après l’entretien téléphonique entre Joseph Borell, Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le 3 avril dernier.

Au cours de leurs discussions, les deux personnalités avaient échangé sur plusieurs questions bilatérales et régionales. «Nous avons discuté de la façon de donner un nouvel élan au partenariat UE-Maroc, plus important que jamais dans le contexte géopolitique actuel», avait indiqué Borell, sur son compte X.