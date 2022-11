Lors de l'exercice interallié entre les FAR et le 13e Bataillon de chasseurs alpins.

Lors de l'exercice interallié entre les FAR et le 13e Bataillon de chasseurs alpins.

Lors de l'exercice interallié entre les FAR et le 13e Bataillon de chasseurs alpins.

Lors de l'exercice interallié entre les FAR et le 13e Bataillon de chasseurs alpins.

Lors de l'exercice interallié entre les FAR et le 13e Bataillon de chasseurs alpins.

Lors de l'exercice interallié entre les FAR et le 13e Bataillon de chasseurs alpins.

Lors de l'exercice interallié entre les FAR et le 13e Bataillon de chasseurs alpins.

next

Les Loups de la première compagnie de combat du 13e Bataillon de chasseurs alpins (BCA) ont participé, du 9 au 24 octobre dernier, à un exercice interallié organisé avec les Forces armées royales (FAR) dans l’Atlas.

Sur Facebook, le très informé forum Far-Maroc revient sur la participation des Loups de la première compagnie de combat du 13e Bataillon de chasseurs alpins (BCA) à un exercice interallié organisé avec les Forces armées royales (FAR), du 9 au 24 octobre dernier dans l’Atlas.

L'exercice s'est déroulé dans les montagnes berbères, à l’Annexe d’instruction de haute montagne (AIHM) d’Oukaïmden dans la province d’Al Haouz, précise-t-on.

Les soldats ont été évaluées lors de diverses formations en montagne (ascension avec charges lourdes, escalade, secourisme en montagne…) incluant également du combat en montagne.

Cette rencontre, riche en activités et en échanges, a permis également aux deux parties de découvrir leurs armements respectifs, ajoute-t-on.

Selon le ministère français des Armées, le 13e Bataillon des chasseurs alpins, spécialisé dans le combat en montagne, est équipé des matériels les plus modernes pour progresser, stationner et combattre en montagne et dans les milieux extrêmes (griffon, quad, véhicules chenillés, motoneige, ski de dernière génération, parapente).

Le 13 est apte à être engagé dans les milieux les plus difficiles comme l'Arctique, les déserts africains, les montagnes afghanes ou les zones urbaines.