Kiosque360. En défendeurs de la reprise des relations avec le Maroc, des responsables, experts et politiciens espagnols se sont mobilisés pour combattre la rumeur, les allégations et les malentendus qui enveniment cette reprise. Explications dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

L’annonce de la prochaine visite du Président du gouvernement espagnol au Maroc et donc la mise en marche de la feuille de route des relations entre les deux pays, ne semble pas plaire à certains milieux espagnols. C’est ce qui explique d’ailleurs les sorties de plus en plus nombreuses de tous ceux qui voient d’un mauvais œil ce rapprochement entre les deux Royaumes. Leurs objectifs envenimer l’atmosphère pour que cette reprise des relations entre les deux pays sur de nouvelle bases ne se fasse pas comme on s’y attend des deux rives du Détroit, explique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son numéro du lundi 4 avril.

Des politiciens et des hommes de médias espagnols ne cessent, en effet, de tenter d’empêcher ce rapprochement, même s’il faut recourir à des rumeurs pour appuyer leur point de vue. Pour ce faire, ils n’hésitent pas à mettre en avant les thèmes qui mobilisent le plus l’opinion publique espagnole et à leur tête la question des deux présides Sebta et Melilia. Représenter le Maroc comme source de peur, d’inquiétude et d’insécurité pour les Espagnols est également l’un des thèmes favoris sortis pour l’occasion. Cela en plus des rumeurs, mensonges et allégations publiés régulièrement par une certaine presse de ce pays.

Là encore, l’annulation à la dernière minute de la visite officielle prévue dans notre pays, le 1er avril, du ministre des Affaires étrangères espagnol a donné lieu à de nombreuses rumeurs, écrit le quotidien. Pour faire face à cette campagne, manifestement systématiques, des ministres ainsi que des politiques et experts espagnols se sont mobilisés pour tirer les choses au clair. Ils ont surtout salué, écrit le quotidien, le rôle fondamental et décisif du roi Mohammed VI dans le dénouement de la situation avec l’Espagne et mis en exergue l’appel du Souverain à inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays.

Dans cet élan, le président de la Fondation des études hispano-marocaines, Miguel Angel Puyol, a affirmé «qu’avec son savoir-faire et son rôle déterminant, le Souverain a redressé une situation délicate entre les deux pays et fait preuve d’un esprit de leadership qui a ouvert de perspectives prometteuses aux relations bilatérales. Le rôle du Souverain pour le règlement des relations tendues entre les deux pays a été fondamental».

De son côté, Javier Fernandez Arribas, un expert aux affaires du Maghreb, a qualifié de «fondamental et décisif» le rôle du Souverain dans la normalisation des relations entre l’Espagne et le Maroc ajoutant que le discours royal du 20 août 2021 a fixé les piliers d’une relation renouvelée et inédite appelée à se développer davantage dans l’avenir.

Des ministres espagnols ont, à leur tour, mis l’accent sur l’importance de la nouvelle feuille de route entamée entre l’Espagne et le Maroc et les perspectives qui s’ouvrent pour développer davantage les liens de coopération entre deux pays voisins et amis.

Ainsi, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, la ministre de la politique territoriale et porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodriguez, a défendu le lancement de cette nouvelle feuille de route pour garantir la stabilité et le progrès des relations bilatérales.

Dans le même sillage, le ministre de la Présidence espagnole, Felix Bolanos, s’est félicité de la détermination des deux pays d’entamer une nouvelle étape de coopération, de collaboration, d’accords et de loyauté, soulignant l’importance de sceller un partenariat solide avec le Maroc.