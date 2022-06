© Copyright : khalil Essalak / Le360

Alors que les préparatifs se poursuivent pour le lancement de la 36e édition de Marhaba-2022, le Mouvement populaire (MP, opposition) interpelle le gouvernement sur l’épineuse question de la cherté du prix des billets d’avion et de bateau, une préoccupation majeure pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Le coup d’envoi de l’opération Marhaba 2022 est pour bientôt, mais les billets de transport, tant aérien que maritime, sont toujours élevés. Le constat est de Driss Sentissi, chef du groupe parlementaire du Mouvement populaire (MP), une formation qui a interpellé l’exécutif quant à la nécessité d’agir pour une baisse des tarifs pratiqués aujourd’hui.

«Nous avons constaté une flambée des prix des billets de la traversée des passagers et des véhicules entre l’Espagne et les ports marocains du nord (Tanger Med, Nador)», a affirmé Driss Sentissi, dans un entretien avec Le360. Et d’indiquer que les prix sont tellement chers que certains MRE seront peut-être contraints d’annuler leurs vacances d’été au Maroc.

Selon Driss Sentissi, la question de la baisse des prix de billets «est une priorité à laquelle doivent s’atteler les pouvoirs publics et les compagnies de transport aérien et maritime. S’il le faut, l’Etat doit subventionner les opérateurs».

Le chef du groupe du MP a évoqué aussi la question des autorisations d’admission temporaire des véhicules au Maroc en plaidant pour un délai de circulation plus long au Maroc. Lundi, l’administration des douanes a décidé de prolonger la durée de circulation temporaire de ces véhicules, admis récemment au Maroc, jusqu’à la fin de décembre 2022.

Les autorités marocaines s’attendent à un flux important vers le Maroc où quelque 3 millions de Marocains du monde sont attendus.

Le Mouvement populaire a également demandé au gouvernement de se pencher sur l’importance pour le Maroc de se doter d’une flotte maritime battant pavillon marocain.

«Nous voulons que le Maroc -qui a plus de 3.500 km de littoral- dispose de sa propre flotte de bateaux (passagers et commerciaux) reliant les diverses destinations», a souligné le représentant du parti haraki.

Par ailleurs, selon l'Office des changes, le volume des transferts d’argent des Marocains résidant à l’étrangers sont passés de 70 milliards de dirhams en 2020 à 100 milliards en 2021, malgré les effets de la crise sanitaire. En ce qui concerne l’année 2022, les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont établis à plus de 30,56 milliards de dirhams à fin avril 2022, contre 29,03 milliards de dirhams une année auparavant.