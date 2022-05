© Copyright : HAFRE / MAP

Kiosque 360. Le ministre Nacer Bourita a détaillé, devant la chambre des représentants, le dispositif engagé par son département, aux côtés des autres intervenants, pour assurer la fluidité de l’opération «Marhaba 2022». Cet article est une revue de presse des quotidiens Al Akhbar et Al Ahdath Al Maghribia.

Le ministre des Affaires étrangères et des Marocains résidant à l’étranger a indiqué que son département œuvre, à côté des autorités, des acteurs gouvernementaux et les autres intervenants, à coordonner les efforts et remplir les conditions nécessaires pour réussir l’opération «Marhaba 2022».

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 1er juin, que le ministre qui répondait, lundi, à une question lors de la séance des questions orales à la chambre des représentants a souligné que l’encadrement de cette opération se déroule, d’une manière très intense, 24h sur 24. Une opération qui nécessite une grande mobilisation logistique pour accompagner, durant toute la semaine, le transit dans les deux sens de 35.000 personnes et 4.500 véhicules. Un chiffre qui pourrait atteindre 66.000 voyageurs pendant la période de pointe exigeant ainsi l’intervention de plusieurs acteurs dans ce domaine. Le ministre prévoit d’ailleurs que l’opération «Marhaba 2022» va connaitre une hausse sensible du nombre des visiteurs par rapport aux deux dernières années.

Abordant les mesures prises par son département, en coordination avec les autres intervenants, Nacer Bourtia a évoqué les cinq axes de ce dispositif. Le premier consiste à améliorer les prestations consulaires notamment en créant une cellule de veille centrale pour faire le suivi de cette opération en coordination avec les pays d’accueil. Le ministre prévoit, en outre, l’ouverture d’agences consulaires mobiles dans les ports concernées par cette opération. Le deuxième axe, poursuit Bourita, concerne la fluidité de la circulation avec le déploiement de 32 navires sur l’ensemble des lignes reliant les ports marocains à ceux d’Espagne, de France et d’Italie. En parallèle, précise-t-il, il a été procédé au renforcement du transport aérien en augmentant le nombre des vols sur les lignes qui connaissent une grande affluence au cours de cette période.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui traite le même sujet, a abordé le troisième axe relatif au renforcement des infrastructures et de la logistique. Le ministre Bourita a souligné qu’un budget de 200 million de dirhams a été alloué au développement, à la gestion et à la modernisation des ports dont 157 millions de dirhams ont été affectés au port de Tanger Med. D’autre part, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a procédé à la modernisation de 20 centres d’accueil au Maroc et à l’étranger mobilisant ainsi 1.200 personnes qualifiées et spécialisées comprenant 300 cadres médicaux, 800 assistants sociaux et 100 volontaires.

Concernant l’axe de la sécurité, le ministre a indiqué que les ressources humaines suffisantes ont été déployées pour encadrer l’opération de traversée en mobilisant le nombre nécessaire des éléments de police, de gendarmerie, de douane et des forces auxiliaires. Quant à la sécurité sanitaire, les autorités marocaines ont instauré un protocole souple pour entrer sur le sol marocain. «Les MRE devront se munir d’un certificat de vaccination ou un test PCR négatif ne dépassant pas 72 heures», conclut le ministre des Affaires étrangères et des Marocains résidant à l’étranger.