© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé, ce 7 novembre 2020, dans un discours prononcé à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte, un message de fermeté face "aux provocations et manœuvres désespérées" qu'exercent les adversaires du Maroc à El Guerguerat. Décryptage.

"Le Maroc restera ferme sur ses positions et ne se laissera nullement fléchir par les provocations stériles et les manœuvres désespérées des autres parties", a affirmé le souverain dans ce discours.

Et le Roi de souligner que "force est de constater que le déclin consommé de leurs thèses surannées les a précipitées dans le scénario typique d’une fuite en avant".

Dans ce discours, de l’avis de plusieurs analystes, le roi Mohammed VI a adressé un message d’une portée à la fois sage, responsable et ferme, tout en appelant l'ONU et la Minurso à faire respecter les accords de cessez-le-feu.

"Nous réitérons", a insisté le souverain, "notre rejet catégorique des agissements inacceptables par lesquels on cherche à entraver la fluidité du trafic entre le Maroc et la Mauritanie, à altérer le statut juridique et historique qui prévaut à l’est du mur de sécurité ou encore à se livrer à une exploitation illégitime des ressources de la région".

Un langage de fermeté clair et explicite, dans ce discours royal, qui, selon des analystes politiques, signifie que toute tentative de porter atteinte au Maroc et à ses intérêts sera "combattue" avec la plus grande rigueur.

Le roi Mohammed VI a ajouté que "le Maroc, fidèle à lui-même, ne se départira pas du bon sens et de la sagesse dont il a coutume".

En revanche, selon le Roi, le Royaume "s’opposera aux abus cherchant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de ses Provinces du Sud", et le Maroc est "persuadé que les Nations Unies et la Minurso continueront à remplir leur devoir en veillant à préserver le cessez-le-feu dans la zone".

Interrogé par Le360, le politologue Moussaoui Ajlaoui estime que le souverain a clairement signifié que "le Maroc ne sera pas influencé par les provocations" et, en termes de fermeté, a-t-il poursuivi, le Royaume détient "des scénarios" si ces agissements ne cessent pas totalement.

Un autre politologue, Mohamed Benhamou, partage l'analyse de son confrère. Selon lui, "le Maroc fera face à toutes les velléités qui visent à toucher son intégrité territoriale".

Dans ce discours, et sur un autre registre, le Roi a par ailleurs réaffirmé "l'engagement sincère du Maroc à collaborer avec son excellence le Secrétaire général des Nations Unies, dans le cadre du respect des Résolutions du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à une solution définitive, sur la base de l’Initiative d’autonomie".