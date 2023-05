Maintien de la paix dans le monde: l’engagement constant du Maroc

Le Maroc a toujours fait preuve d’un engagement constant et permanent en faveur du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, et ce en droite ligne d’une vision royale perspicace et proactive. Dans le cadre des Nations Unies, le Royaume s’est investi dans les efforts collectifs visant à maintenir la paix, en apportant une contribution significative et précieuse à plusieurs opérations de maintien de la paix, particulièrement en Afrique. Il s’agit là d’un soutien indéfectible à la cause de la paix dans le monde que l’ONU a salué à maintes reprises et au plus haut niveau de l’organisation internationale qui célèbre la Journée internationale des Casques bleus (29 mai).

Par la voix de son porte-parole, Stéphane Dujarric, l’organisation multilatérale avait exprimé son «extrême reconnaissance» pour le rôle «important» que joue le Maroc dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Dans une déclaration à la MAP, le responsable onusien a souligné que «les troupes du Royaume du Maroc s’acquittent d’un rôle important dans de nombreuses opérations de maintien de la paix. Nous en sommes extrêmement reconnaissants», relevant que l’appui du Maroc à ces opérations remonte au début des Casques bleus.

Pour lui, le Royaume apporte aussi une connaissance du terrain et une aide «très précieuse» au niveau des services médicaux, à travers le déploiement d’hôpitaux dans de nombreuses opérations. «Le Maroc apporte aussi une aide technologique, à travers la numérisation de nos missions, outre une aide en matière de traduction de documents et d’interprétation», a ajouté M. Dujarric, en saluant la mémoire des Casques bleus marocains qui «ont fait le sacrifice suprême au nom des Nations Unies».

«Ces soldats du Maroc sont partis hors du pays pour servir la cause de la paix. Pour cela nous leur sommes éternellement reconnaissants», a souligné le porte-parole du secrétaire général de l’ONU. Dans ce cadre, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, avait reçu, lors d’une cérémonie à New York, la médaille Dag Hammarskjold des mains du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, au nom des vaillants Casques bleus marocains, en reconnaissance de leur sacrifice, leur courage, leur abnégation et leur grand sens de la responsabilité.

M. Guterres avait chargé M. Hilale de transmettre ses sincères condoléances au roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’État-major général des Forces armées royales, lui exprimant la sincère gratitude des Nations Unies pour le soutien continu du Royaume du Maroc aux opérations de maintien de la paix.

Cet hommage est une reconnaissance du rôle avant-gardiste dont s’acquitte le Maroc en matière de maintien de la paix en Afrique et de par le monde, sous le leadership clairvoyant du Roi. Le Maroc déploie actuellement plus de 1.700 militaires et policiers dans les opérations de l’ONU en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Soudan et au Soudan du Sud.

Dans son message cette année à l’occasion de cette journée internationale, le chef de l’ONU a rendu hommage aux contributions «extraordinaires» des Casques bleus à la paix et à la sécurité internationales, en soulignant que les soldats de la paix, qui aident des personnes et des populations secouées par des conflits et des bouleversements dans le monde entier depuis 75 ans, sont au cœur de l’engagement onusien en faveur d’un monde plus pacifique.

«Depuis 1948, plus de deux millions de soldats de la paix ont servi dans 71 missions, aidant les pays à parcourir le chemin difficile menant de la guerre à la paix», a-t-il indiqué, notant que les Casques bleus jouent également un rôle essentiel dans la protection des civils pris dans le chaos de ces conflits meurtriers, apportant une lueur d’espoir et une aide dans les contextes les plus dangereux qui soient.

Relevant que plus de 87.000 soldats de la paix, originaires de 125 pays, participent à 12 opérations, M. Guterres a estimé que les Casques bleus persévèrent, en travaillant avec un large éventail de partenaires. «Comme les Casques bleus soutiennent l’humanité, nous devons toujours les soutenir et leur rendre hommage», a-t-il conclu.

Lors des célébrations de cette journée au siège de l’organisation internationale à New York, le Secrétaire général de l’ONU déposera ce jeudi une gerbe de fleurs en l’honneur des Casques bleus ayant perdu la vie depuis 1948. Il présidera également une cérémonie dans la salle de l’Assemblée générale de l’ONU pour la remise de la médaille Dag Hammarskjöld décernée à titre posthume aux 103 militaires, policiers et personnels civils tombés en servant sous le drapeau de l’ONU.

A la même occasion, le chef de l’ONU remettra le prix 2022 du «Militaire de l’année pour la défense de l’égalité des genres» à la capitaine Cecilia Erzuah, une officière des forces armées du Ghana qui a servi au sein de la Force de sécurité intérimaire de l’ONU pour Abyei. Créé en 2016, le prix reconnaît le dévouement et les efforts d’un casque bleu dans la promotion des principes de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité.