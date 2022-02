Mahmoud Abbas met en avant le rôle du Maroc et son histoire honorable au service de la cause palestinienne

Le président palestinien, Mahmoud Abbas.

© Copyright : AFP

Le président palestinien a mis en avant, à Ramallah, le rôle du Maroc et son histoire prospère et honorable au service de la cause palestinienne et la paix dans le monde, sous le leadership visionnaire du roi Mohammed VI et la direction des regrettés Souverains feu Sa Majesté Mohammed V et feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait leur âme.