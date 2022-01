© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Malgré les perturbations politiques que mènent certaines parties, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif vient de réaffirmer son ferme attachement à son devoir de soutien à Al Qods et à ses institutions.

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif continue de soutenir Al Qods avec une priorité particulière accordée aux projets à impact social et aux programmes de développement humain et ce, dans le cadre des directives du roi Mohammed VI, président du Comité islamique Al Qods.

Dans un entretien avec Le360, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a réaffirmé la ferme et claire position du Maroc à l’égard de la cause palestinienne telle que réitérée à maintes reprises par le roi Mohammed VI. «Cette position reste solide et constante loin des slogans et de toute surenchère», a rappelé Mohamed Salem Cherkaoui, en citant un récent message du Souverain.

Ce rappel du directeur chargé de la gestion de cette instance répond implicitement aux hostilités et divagations de certaines parties minées par le voisin de l’Est à l’encontre du Maroc.

Sous l’impulsion du Roi, président du Comité Al Qods (Jérusalem), le soutien à la cause palestinienne et à Al Qods repose sur deux piliers, à savoir le processus politique et diplomatique que mène le ministère des Affaires étrangères et les projets à impact social et aux programmes de développement humain que met en œuvre l’Agence.

Pour l’instant, seul le Maroc, parmi les autres pays du monde arabo-musulman, contribue au financement de cette agence. Depuis 2011, les subventions et cotisations financières de ces autres pays ont été suspendues pour diverses raisons liées notamment aux conflits et à la crise de la pandémie.

Pour 2022, a indiqué Mohamed Salem Cherkaoui, le Maroc «a décidé d’accorder un montant global d’un million de dollars, et ce, dans le cadre de la haute sollicitude dont le roi Mohammed VI, président du comité Al Qods, ne cesse d’entourer cette ville sainte et ses habitants».

Il s’agit d’un plan d’aide sociale de 400.000 dollars destiné à fournir quotidiennement 4.000 paniers alimentaires au profit des orphelins. Le second programme, portant sur une enveloppe de 415.000 dollars, ira, selon le directeur chargée de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al Qods, «au financement de 10 nouveaux projets au profit des associations maqdessies dans le domaine du développement humain». Le reste de l’aide du Maroc sera dédiée à des projets liés à la préservation du patrimoine culturel palestinien, a-t-il conclu.