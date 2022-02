Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

© Copyright : DR

Kiosque360. Le plan d'urgence de 10 milliards de dirhams, mis en place par le gouvernement, pour faire face aux effets de la sécheresse et lutter contre le déficit pluviométrique, se concrétise déjà. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Après l’annonce du plan d'urgence anti-sécheresse de 10 milliards de dirhams, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki est passé à l’acte pour concrétiser ce plan de sauvetage royal. Lors d’une rencontre tenue avec des représentants des chambres d'agriculture, des fédérations du domaine agricole et des professionnels du secteur, le ministre de tutelle a affirmé que le plan d’urgence a effectivement démarré sur l’ensemble des territoires en fonction des besoins de chaque région.

Pour ce faire, a fait savoir le ministre, «il a été procédé au lancement des marchés relatifs à ce programme exceptionnel de taille, en accélérant le processus des procédures administratives, sur instructions royales», rapporte le quotidien Al akhbar dans son édition du jeudi 24 février. Le programme, a rappelé le ministre, s’articule autour de trois axes.

Le premier axe concerne la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux; le second porte sur l’assurance agricole et le troisième vise l’accompagnement financier des agriculteurs et des professionnels du secteur pour faire face aux urgences et préparer la saison printanière et la campagne prochaine. En ce qui concerne l’aide directe aux agriculteurs et aux éleveurs, le ministre a précisé que l’intervention ciblera le sauvetage du cheptel, la subvention de l’irrigation et la création des emplois dans le monde rural.

Sur le registre de l’assurance, le ministre a fait savoir que les procédures seront accélérées en coordination avec la Mutuelle agricole marocaine d'assurances (MAMDA) afin d’indemniser les agriculteurs sinistrés. Les opérations d'indemnisation des agriculteurs des zones touchées démarrent dans la deuxième moitié du mois d’avril au lieu de juillet, a indiqué le ministre, en soulignant la nécessité du rééchelonnement de la dette des agriculteurs (petits et moyens).

Dans le même sillage, poursuit le quotidien, le président du Groupe Crédit Agricole du Maroc, Tarik Sejilmassi a annoncé «la mobilisation six milliards de dirhams pour le déploiement du programme gouvernemental de lutte contre les effets de la sécheresse». L’enveloppe budgétaire, a-t-il détaillé, sera consacrée notamment au financement des cultures printanières à travers le Produit « FILAHA RABIIYA », l’installation et l’entretien des cultures printanières, le financement et l’entretien de l’arboriculture via le Produit « AL GHARS » et la contribution au financement de la sauvegarde du cheptel via le Produit «LAKSIBA».