Kiosque360. La DGSN vient de déployer, dans plusieurs villes, de nouvelles brigades chargées de la lutte contre les crimes complexes. Leur mission sera de traquer les nouvelles formes de criminalité et de plancher sur les affaires non résolues.

Plusieurs villes ont connu le déploiement de nouvelles brigades de police chargées de renforcer la sécurité. Ces brigades seront principalement dédiées à la lutte contre la criminalité, souligne le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 30 janvier. Ces unités, créées sur initiative du directeur général Abdellatif Hammouchi, se chargeront également des enquêtes et des investigations criminelles dans les affaires de crimes complexes, comme elles s’intéresseront aux affaires non résolues.

D’après le quotidien, qui cite un haut responsable sécuritaire, la mise en place de ces nouvelles unités fait partie des chantiers et projets structurels prévus dans le programme d’action de la DGSN et susceptibles d’avoir un impact positif sur les différents volets de la sûreté. Ce programme prévoit également la généralisation de la couverture sécuritaire sur l’ensemble des centres urbains et le renforcement des unités de lutte contre la criminalité, note le quotidien.

Dans les faits, écrit Al Ahdath Al Maghrbia en citant ce haut responsable sécuritaire, ces unités, dont les membres ont été soigneusement sélectionnés pour leurs compétences dans le domaine de l’investigation, vont appuyer les services de renseignement criminel. Elles viendront ainsi en appui technique aux enquêtes, au niveau des services de la police judiciaire. Elles contribueront également à la détection des nouvelles méthodes criminelles, la poursuite des personnes recherchées et l'exploitation des informations criminelles fournies par les technologies de l'information.

Pour bien à mener leur action, poursuit le quotidien, ces unités ont été dotées d'équipements et véhicules d'intervention compatibles avec la nature particulière des missions qui leur sont confiées, principalement dans la lutte contre la criminalité, ainsi que la traque des personnes recherchées et des réseaux de trafic de drogue et de psychotropes.

Par ailleurs, relève le quotidien, la DGSN avait prévu, dans le cadre de son programme d’action pour cette année 2020, de poursuivre la généralisation des salles de commandement et de coordination avec les unités mobiles de la police de secours dans d’autres villes marocaines, étant donné leur efficacité dans la gestion des interventions sécuritaires sur la voie publique.

La DGSN, rappelle Al Ahdath Al Maghribia, compte également poursuivre la mise en place des unités anti-émeutes au sein de l’ensemble des groupes mobiles pour le maintien de l’ordre. Elle a, de même, l'intention de doter la police judiciaire et les services des renseignements généraux de nouveaux équipements et de véhicules d’intervention compatibles avec la nature de leurs missions. Dans le domaine de la lutte contre la criminalité et pour le renforcement du sentiment de sûreté, la DGSN prévoit aussi de généraliser, dans de nouvelles préfectures de police, l’expérience des brigades anti-gang lancées à Rabat, Fès et Salé.

Par ailleurs, il sera procédé à l’amélioration des mécanismes de travail de l’Institut des sciences forensiques de la sûreté nationale, pour développer la recherche criminelle par l'ouverture sur toutes les disciplines scientifiques et techniques et par la création de laboratoires régionaux à Tanger, Marrakech, Oujda, Fès et Agadir. Il s'agit d'assurer la rapidité et l’efficacité de l’expertise scientifique et technique, ce qui permettra aussi d’alléger la pression sur les laboratoires centraux de Rabat et Casablanca.