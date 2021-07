© Copyright : Dr

Kiosque360. L’UMT a renouvelé son refus de relever l’âge de la retraite à 63 ans et déplore que le gouvernement n’ait pas daigné consulter le mouvement syndical lors de la présentation de ce projet. L’Exécutif, ajoute le syndicat, poursuit ainsi sa politique de marginalisation des partenaires sociaux.

Le secrétariat national de l’UMT a réitéré sa position «constante» de refuser tout relèvement de l’âge de départ à la retraite. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du mercredi 14 juillet, que ce sujet a été évoqué lors d’une réunion consacrée à la question de la marginalisation du mouvement syndical par le gouvernement. En effet, le syndicat reproche à l’Exécutif de ne pas associer les centrales syndicales à l'élaboration des politiques publiques relatives au monde du travail, voire à ne pas se concerter avec elles concernant des dossiers à caractère social.

C’est ainsi, ajoute l’UMT, que «le gouvernement a suivi une méthode unilatérale en présentant un projet d’amendement du régime collectif d’allocation des retraites (RCAR) visant à relever l’âge du départ à la retraite des adhérents à 63 ans sans consulter le mouvement syndical, ni même l’informer».

La direction de L’UMT a, par ailleurs, pointé du doigt l’exclusion des centrales syndicales de leur droit de participer et de superviser les différentes étapes des élections professionnelles dans le secteur privé, conformément aux lois et coutumes. Dans un communiqué, le syndicat regrette, de même, l’attitude négative du ministre du Travail et de l’insertion professionnelle qui, dit-il, ne daigne pas répondre à ses correspondances.

Le quotidien Al Massae rapporte que l’UMT dénonce la manière dont certains partis politiques usent de leur influence politique et économique pour soutenir leurs ailes syndicales lors des élections. Ce qui n’a pas empêché l’UMT, ajoute le communiqué, d’enregistrer une forte poussée aux élections professionnelles dans les secteurs et les établissements stratégiques de l’économie nationale. En effet, poursuit le communiqué, le syndicat a alors occupé des positions importantes dans les sections régionales et locales, ainsi que dans les fédérations professionnelles et les syndicats nationaux.

Autant dire, précise le communiqué, que l’UMT a renforcé ses bastions historiques et occupe une bonne place dans les nouveaux secteurs de l’économie nationale. Ce qui lui a permis de devenir l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national, conclut le communiqué.