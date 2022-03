© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Suivez en direct, sur Le360, l'inauguration à Dakhla de la représentation de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, en présence du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères de la Dominique.

L'Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale a ouvert ce jeudi 31 mars 2022, un consulat général à Dakhla, marquant ainsi son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le Premier ministre du Commonwealth de la Dominique, Roosevelt Skerrit, en présence du ministre des Affaires étrangères, du commerce international et des relations avec la diaspora du Commonwealth de la Dominique, Kenneth Darroux.

Quelque 24 pays ont jusqu’à présent ouvert des représentations diplomatiques dans les Provinces du Sud, au Sahara marocain.

A Dakhla, le consulat de l'Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale va côtoyer ceux de la République de Sierra Leone, la République du Sénégal, de Gambie, de la Guinée, de la République de Djibouti, de la République du Liberia, du Burkina Faso, de la République de Guinée Bissau, de la République de Guinée Équatoriale et de la République démocratique du Congo (RDC), en plus de la République d’Haïti.