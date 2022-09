© Copyright : DR

Le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, est finalement sorti, ce jeudi 1er septembre 2022, de son silence sur un éventuel remaniement ministériel en répondant à une question posée par Le360. Selon lui, les conditions impératives requises ne sont pas réunies.

«Pour qu’un remaniement ministériel puisse avoir lieu, il doit préalablement répondre et réunir deux aspects, l’un constitutionnel et l’autre politique», a affirmé Mustapha Baitas, lors du point de presse consécutif à la réunion du Conseil du gouvernement.

Tout remaniement ministériel est la somme parfaite de «deux mesures, l’une constitutionnelle et l’autre politique». Et d’expliquer que «le volet politique est intimement lié à la majorité et au débat interne, alors que l’aspect constitutionnel se retrouve dans les dispositions de la loi fondamentale du pays».

Si l’on en croit le porte-parole du gouvernement, la majorité, composée du RNI, du PAM et de l’Istiqlal, n’a pas débattu, jusqu’ici, sur l’éventualité d’un remaniement de l’Exécutif.

«Quand les conditions des volets politique et constitutionnel sont réunis, dès lors on peut parler de remaniement ministériel», a-t-il conclu, avant de préciser que la majorité gouvernementale agit, depuis qu’elle a été portée au pouvoir à travers les élections du 8 septembre 2021, en parfaite harmonie.

«Le souci du gouvernement consiste à trouver des solutions aux problèmes économique et social face aux perturbations mondiales et notre premier souci, également, c’est d’être à la hauteur des orientations de Sa Majesté le Roi et des attentes des citoyens».

«Honnêtement et avec clarté, je peux vous assurer que les actions du gouvernement sont le fruit d’un travail harmonieux entre les composantes de la majorité», a conclu le porte-parole.