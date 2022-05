L'Espagne et le Maroc œuvrent pour rendre leur relation de plus en plus bénéfique, selon José Manuel Albares

Le ministre espagnol des Affaires étrangères Jose Manuel Albares, au cours d'une conférence de presse à Islamabad, au Pakistan, le 10 septembre 2021.

© Copyright : Farooq NAEEM / AFP

L’Espagne et le Maroc, engagés dans une nouvelle feuille de route ambitieuse, œuvrent conjointement pour rendre leur relation de coopération de plus en plus bénéfique, a souligné vendredi 7 mai 2022 le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares.