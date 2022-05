Maroc-Espagne: les préparatifs de l'opération Marhaba 2022 sont lancés

Kiosque360. Le Maroc et l’Espagne ont entamé leurs préparatifs pour accueillir cet été les MRE dans le cadre de l’opération «Marhaba». Une opération qui a été annulée pendant deux ans à cause des crises sanitaire et diplomatique. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Le Maroc et l’Espagne s’apprêtent à lancer, cet été, l’opération «Mahraba 2022» pour le retour des Marocains résidant en Europe après deux ans d’arrêt causé par les crises sanitaire et diplomatique. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 4 mai, que des médias espagnols ont indiqué que la commission mixte maroco-espagnole va se réunir dans les prochains jours pour préparer cette opération. Le port d’Algesiras, qui est le plus utilisé par les MRE pour rejoindre le Maroc en été, a commencé ses préparatifs pour accueillir près de dizaines de milliers de passagers par jour. Selon des statistiques officielles, l’annulation de l’opération «Marhaba» en 2020 et 2021 a privé ce port de 10 millions de voyageurs et de 2 millions de véhicules. Des sources espagnoles indiquent qu’après la reprise des trafic maritime des voyageurs entre les deux pays les autorités espagnoles ont donné le feu vert pour l’entame des préparatifs pour cette opération. Une nouvelle qui a été accueillie chaleureusement par les responsables des ports d’Algerisas et de Tarifa qui gèrent, depuis le 12 avril dernier, le trafic maritime avec les ports de Tanger Med et de Tanger ville. Al Akhbar rapporte que la traversée des MRE entre les deux rives de la Méditerranée s’étale sur trois mois et booste les activités de 13 agences de voyage dans le port d’Algesiras. Une opération qui génère pour l’union de ces agences près de 30 millions d’euros de bénéfice durant une seule saison. Rien que pendant les 10 jours qui ont suivi la reprise du trafic maritime entre les deux pays, 26.698 personnes et 3927 véhicules ont embarqué à Algerisas à destination du port de Tanger. Selon les statistiques de l’union des agences de voyages d’Algesiras, 18.380 voyageurs et 1754 véhicules ont fait la traversée dans le sens inverse à partir de Tanger. Ceci étant, ces chiffres demeurent modestes par rapport au volume du trafic des voyageurs enregistré avant les crises sanitaires et diplomatique. Mais les opérateurs prévoient une augmentation sensible du trafic avec l’approche des vacances scolaires qui atteindra son point culminant avec le lancement de l’opération «Marhaba 2022».



Par Hassan Benadad