Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a défendu, ce vendredi 8 octobre, la coopération du Maroc avec les pays européens dans la lutte contre les flux migratoires illégaux.

«Je ne partage pas les conclusions mettant en doute les efforts du Maroc dans la lutte contre l’immigration clandestine», a déclaré Fernando Grande-Marlaska à plusieurs médias, juste avant de participer à une réunion des ministres de l'Intérieur de l'UE à Luxembourg.

Le nombre de clandestins arrivant sur les côtes espagnoles a baissé de manière notable ces dernières années grâce à la collaboration des autorités marocaines, a indiqué le ministre espagnol. L'Union européenne doit s'engager dans une coopération transversale avec les pays d'origine et de transit des migrations afin d'endiguer les flux irréguliers, a-t-il également expliqué.

A cet égard, Fernando Grande-Marlaska a souligné que pour l'Espagne, l'une des clés pour freiner l'entrée illégale de migrants et s'orienter vers une migration "légale, sûre et ordonnée", était d'améliorer la coopération avec les pays d'origine et de transit, précisant que cette coopération doit être "transversale" et ne pas se baser uniquement sur les questions de sécurité.

En outre, le ministre espagnol de l'Intérieur a insisté sur le fait que la question migratoire devait être traitée, par l’UE, comme "un défi et non pas comme un problème".