Le visa électronique, en vigueur depuis juillet dernier pour certaines catégories de ressortissants étrangers se rendant au Maroc, va bénéficier aux Jordaniens dès le 10 janvier 2023.

Bonne nouvelle pour les Jordaniens souhaitant visiter le Maroc. Dès le 10 janvier 2023, les ressortissants du Royaume hachémite pourront demander un visa électronique marocain, comme l’a annoncé ce lundi 26 décembre 2022 l’ambassade du Maroc à Amman.

«Cette décision intervient dans le cadre des excellentes relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume jordanien hachémite et dans le cadre du renforcement des relations entre les deux peuples frères», a indiqué la même source, citée par des médias jordaniens.

Avec cette décision, les Jordaniens seront les premiers ressortissants d’un pays arabe soumis au visa qui vont pouvoir bénéficier du e-visa délivré par le Maroc.

Le e-visa, lancé le 10 juillet dernier, concernait trois catégories de ressortissants étrangers. Il s’agit des ressortissants de certains pays dont la liste est définie par les autorités marocaines compétentes (Thaïlande et Israël comme première étape), des ressortissants étrangers disposant d’un titre de résidence ou de séjour valide au moins 180 jours à la date de dépôt de la demande du visa électronique et résidant dans l’un des pays de l’Union européenne, aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, au Japon, en Norvège, en Nouvelle-Zélande et en Suisse, ainsi que les ressortissants étrangers titulaires de l’un des visas non électroniques de pays Schengen, des Etats-Unis, de l'Australie, du Canada, du Royaume-Uni, de l’Irlande, et de la Nouvelle-Zélande, à entrées multiples et valide au moins 90 jours à la date de dépôt de la demande du visa électronique.

Selon le ministère des Affaires étrangères, le visa électronique est une autorisation unipersonnelle dont la validité est de 180 jours maximum à compter de sa date d’émission. Il permet l’accès au territoire marocain pour un séjour de 30 jours maximum.

Il existe deux types de visas électroniques pour le Maroc. Le e-visa express est délivré en 24 heures et coûte 1.100 dirhams, alors que le e-visa standard nécessite des frais de 770 dirhams pour être délivré en l’espace de trois jours ouvrables.