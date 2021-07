© Copyright : MAP

Un appel pour des vaccins et des médicaments pour tous en Afrique a été lancé par les présidents des parlements africains depuis Rabat. Ils demandent un accès suffisant aux vaccins anti-Covid-19 et salue l’initiative du Maroc qui deviendra un hub africain de production du vaccin.

Plus de 20 présidents et autres représentants de parlements africains se sont réunis à Rabat pour mettre en garde contre l'aggravation des conditions sanitaires sur le continent africain, en raison de la propagation de la pandémie et de la faiblesse des capacités des pays du continent à y faire face en termes d'infrastructures médicales, de médicaments et de vaccins.

Les parlementaires africains ont tenu a salué les initiatives du roi Mohammed VI, notamment les efforts consentis par le Maroc afin d’affirmer la souveraineté africaine dans le domaine des vaccins. Efforts qui se sont traduits par le lancement d'un projet de fabrication du vaccin anti-Covid-19, ce qui fait du Royaume une plateforme continentale de production de vaccins qui bénéficieront aux peuples africains.

Les parlementaires africains ont aussi appelé à faciliter le transfert de technologie pour la fabrication de vaccins, à autonomiser les pays du continent dans le cadre de partenariats internationaux et locaux impliquant les secteurs public et privé.

Ils ont demandé aux grandes puissances industrielles, aux laboratoires internationaux et aux entreprises de mettre fin à la pratique des brevets pour les vaccins anti-Covid-19, afin de permettre à tous, y compris les peuples africains, de se procurer le vaccin et de le produire localement.

Comme mesure urgente, ils ont exhorté les pays riches à mettre en œuvre une solidarité concrète avec l'Afrique, en envoyant des quantités suffisantes de vaccins aux pays africains, notamment ceux qui en ont le plus besoin, afin d'arrêter la propagation de l'épidémie.