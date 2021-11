© Copyright : DR

Kiosque360. Les oulémas du monde musulmans appellent le Maroc et l’Algérie à dialoguer afin de reprendre une relation basée sur la fraternité, la coopération et l’unité.

Alors que les provocations de l’Algérie envers le Maroc se sont multipliées ces dernières semaines, l’Union mondiale des oulémas musulmans appelle les deux parties à éviter l’escalade et la guerre entre «frères».

C’est Assabah qui rapporte l’information dans son édition du lundi 8 novembre. Le journal rappelle le contexte dans lequel intervient cette sortie, et notamment les multiples discours du roi Mohammed VI où il avait lui-même appelé à privilégier le dialogue et à ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays.

De même, souligne Assabah, toutes les sorties des officiels marocains ces derniers mois promeuvent la paix, alors que de l’autre côté, c’est un discours de haine et empreint de menace qui nous vient des gradés du voisin de l’est.

Ahmed Raissouni, président de l’Union mondiale des oulémas musulmans, a donc affirmé que son organisme suit avec inquiétude l’évolution de la situation et des relations maroco-algériennes, avec notamment la rupture des relations diplomatiques décrétée par l’Algérie. Il a dans le même sens rappelé qu’un grand nombre de guerres dans l’histoire ont éclaté, non par décision préméditée ou justifiée, mais en raison d’un acte ou un agissement non maîtrisé qui fait dégénérer les choses.

Pour Assabah, il s’agit là clairement d’un message adressé au régime militaire d’Alger qui ne cesse d’inventer depuis plusieurs semaines des argumentaires qui justifieraient une action militaire. Il en est même arrivé à créer de toute pièce des événements qui n’ont jamais lieu, dans le seul but de conforter ses thèses. C’est par exemple ce qui s’est passé avec les conditions dans lesquelles sont morts des routiers algériens dans la zone tampon à l’est du mur de sécurité et que la communauté internationale a démontré.

Pour l’Union mondiale des oulémas musulmans, attirer les deux pays vers une guerre sanglante pourrait avoir de graves conséquences, à la fois sur les pays concernés, mais également sur le monde arabe et musulman. Et en lieu et place d’une guerre, l’Union a appelé les chefs des deux Etats à se mobiliser en urgence pour remettre les relations entre l’Algérie et le Maroc sur les bons rails, des relations basées sur la fraternité, la coopération et l’unité. Surtout que les deux pays, affirme la même source, ont déjà fait preuve par le passé de leur capacité à contribuer à la paix et à la sécurité un peu partout dans le monde, particulièrement en Afrique et dans le monde arabe.