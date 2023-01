© Copyright : Jacquelyn MARTIN / AFP

VidéoLes États-Unis sont engagés à poursuivre la dynamique du Forum du Néguev, a indiqué mercredi le porte-parole du département d’État, Ned Price, qui a confirmé qu’une réunion ministérielle est en préparation avec l’ambition, a-t-il dit, de continuer à aider à établir des «ponts d’opportunités» au profit des populations d’Israël et des pays voisins.

Interrogé lors de son point de presse au sujet de la tenue d’un sommet du Forum au Maroc en mars et si le secrétaire d’État américain travaillait dans ce sens avec ses homologues des pays signataires des Accords d’Abraham, M. Price a répondu: «Nous avons certainement l'intention de poursuivre le processus du Forum du Néguev entamé l’an dernier en Israël». (Voir la vidéo ci-dessous, de 23:00 à 24:25).

«Depuis la conclusion du Forum l'année dernière, le forum inaugural, nous avons toujours eu l'intention de réunir les participants au niveau ministériel», a poursuivi le porte-parole de la diplomatie américaine.

«La normalisation entre Israël et ses voisins est quelque chose que nous soutenons fermement. Nous pensons qu'elle offre des opportunités aux habitants d'Israël et aux habitants de la région, et nous cherchons à aider Israël et ses voisins à construire ces ponts d’opportunités», a-t-il conclu.