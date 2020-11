© Copyright : DR

Les élections de 2021 devraient se tenir au cours du mois de septembre avec une particularité: elles engloberont, au cours d'une même journée, trois scrutins à la fois, l'élection municipale, régionale et législative, a appris Le360 de sources concordantes, ce lundi 9 novembre.

Même si officiellement, le ministère de l'Intérieur et les partis politiques n'ont toujours pas fixé de date précise pour ces échéances électorales, dans les milieux politiques de Rabat, on estime que le mois de septembre sera la période la plus appropriée pour organiser, le même jour, les trois scrutins à la fois.

Pour la première fois dans l'histoire du Maroc, le système électoral va inclure cette mesure, qui doit figurer dans la prochaine loi électorale.

"2021 est déjà là. Le mois de septembre paraît le plus adéquat pour préparer ces élections", affirme un dirigeant politique qui a requis l'anonymat.

Mais pourquoi donc organiser trois scrutins à la fois, le même jour?

Pour certains partis politiques, cette décision vise à encourager les électeurs à une plus forte participation électorale.

Ce qui est toutefois sûr, c'est que ces trois scrutins n'auront pas lieu un vendredi, jour où se déroulaient les précédentes élections.

Les partis politiques ont proposé que les trois scrutins de 2021 se tiennent un mercredi. Au cours du mois de septembre, donc.