Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, et la Confédération générale des entreprises du Maroc ont lancé le programme Tatwir R&D et innovation et signé la convention sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le 14 septembre à Rabat.

VidéoLe ministère de l’Industrie et du Commerce et la Confédération générale des entreprises du Maroc ont lancé un ambitieux programme, Tatwir R&D et innovation, qui prévoit de soutenir financièrement 100 projets qualifiés faisant l’objet de brevets d’invention.

Le budget annuel alloué à ce soutien s’élève à 300 millions de dirhams, a déclaré, le 14 septembre à Rabat, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, lors de la signature de la convention sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

La convention a été signée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le directeur général de l'Agence nationale de promotion des petites et moyennes entreprises, Brahim Arjdal, et par le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Alj. Le programme, selon un communiqué, sera assuré à travers le Fonds de soutien à l'innovation (FSI).

A cette occasion, Ryad Mezzour a mis en relief l’appui au développement et le renforcement des brevets d’invention. Ce soutien représente 80% des coûts liés au développement du projet et au dépôt de brevet et sera plafonné à un million de dirhams. En plus, un appui sera accordé aux projets d'innovation et de développement à travers une contribution de 60% avec un plafond de 4 millions de dirhams.

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, s’est félicité de la signature de cette convention d’envergure, mettant en exergue l’importance de la recherche et du développement pour la croissance de l’économie nationale et la promotion de l’industrialisation.