Les coordinations tapent à la porte de Khalid Aït Taleb

Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale. . Khadija Sabbar / Le360

Dans le secteur de la santé et de la protection sociale, une nouvelle organisation a vu le jour, ce 17 décembre. Il s’agit de «la Coordination nationale pour la défense des acquis des fonctionnaires de la santé dans la fonction publique», rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du 19 décembre.

Selon le journal, les initiateurs n’ont pas encore révélé leur identité, ni leurs noms ni leurs numéros de téléphone. Ceux qui sont à l’origine de cette coordination nationale se sont contentés d’un communiqué fondateur, expliquant les raisons de la création d’un nouveau cadre national qui vise à défendre les droits et les acquis des fonctionnaires de la Santé, en dehors des syndicats et des associations professionnelles.

Pour sa première sortie, la coordination s’est attaquée au système des groupements sanitaires territoriaux et les différentes crises qu’il a engendrées. Dans ce sens, la nouvelle organisation considère ce système comme une nouvelle étape pour détruire la fonction publique et priver les fonctionnaires de la santé, toutes catégories confondues, de leurs droits et leurs acquis.

En outre, la coordination exprime dans sa première communication son refus de voir la mise en place de dispositions anticonstitutionnelles en vertu desquelles les fonctionnaires du ministère de la Santé, toutes catégories confondues, deviennent dépourvus de toute indépendance et autonomie, tout en perdant leur fonction première, à savoir des fonctionnaires publics.

Pour rappel, la loi 08-22 relative à la création des groupements sanitaires territoriaux a été publiée en juillet dernier dans le Bulletin officiel, après son adoption par les deux Chambres du Parlement. Cette loi, entrée en vigueur le même mois, met fin aux directions régionales de la Santé, remplacée par les groupements sanitaires territoriaux, rappelle le journal.