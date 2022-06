© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

Quelque 50.000 Français inscrits au Maroc, la plus forte concentration des expatriés français de la 9ème circonscription électorale, se rendent ce dimanche 5 juin 2022 aux urnes pour choisir les deux candidats qui passeront le premier tour des législatives. Le second tour, qui les départagera, aura lieu le 19 juin.

La 9ème circonscription des Français de l’étranger comprend 16 pays du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest. A lui seul, le Maroc abrite quelque 50.000 Français, dont 12.000 sont installés à Casablanca et (6.000) à Rabat.

Après une campagne électorale intense qui a touché plusieurs pays, trois des 21 candidats en course émergent du lot: Elisabeth Moreno, candidate du parti du président Emmanuel Macron (LREM), Karim Ben Cheikh (Nouvelle union populaire - rassemblement autour de la France insoumise) et Mehdi Raddad, référent Horizons pour le Maroc (mouvement de l’ancien Premier ministre Edouard Philippe).

Ces trois candidats annoncés comme les favoris pour gagner le premier tour ont sillonné tous les pays de la 9ème circonscription en s’arrêtant longuement au Maroc, pays où l’électorat français joue le rôle majeur d’arbitre, tant ses voix sont importantes.

Tous les candidats sans exception ont promis, lors de la campagne électorale qui s’est achevée ce samedi 4 juin en France, d’introduire des réformes au niveau de l’éducation, des services publics (services consulaires), de la santé. Ils ont également promis de trouver une solution à l’épineuse question des visas.

Pour le cas du Maroc, les trois favoris ont insisté sur l’importance du plan d’autonomie comme étant la solution la plus sérieuse et applicable pour résoudre le conflit artificiel du Sahara. Moreno, Reddad et Ben Cheikh ont en effet souhaité que le France puisse sortir de son confort pour soutenir davantage la marocanité du sahara.

Les élections législatives françaises vont désigner les 577 députés qui siégeront à l’Assemblée nationale pour un mandat de cinq ans, parmi lesquels 11 députés représenteront les Français établis hors de France. Le premier tour du scrutin en France aura lieu le dimanche 12 juin. Le second se tiendra une semaine plus tard, le dimanche 19 juin.