Nasser Bourita et le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Yémen, Ahmed Bin Mubarak, lundi 3 octobre 2022, à Rabat.

Le ministre yéménite des Affaires étrangères et des Expatriés, Ahmed Awad Bin Mubarak, a réaffirmé, lundi 3 octobre 2022, à Rabat, la position constante de son pays soutenant la marocanité du Sahara.

«Nous réaffirmons la position constante du Yémen en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume et de la marocanité du Sahara. C'est une position que nous avons exprimée à plusieurs reprises», a soutenu le ministre yéménite lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue, Nasser Bourita, à l'issue de leurs entretiens.

Le chef de la diplomatie yéménite a souligne que toute solution du conflit artificiel autour de la question du Sahara «ne peut être trouvée que dans le cadre de la souveraineté marocaine et de l'intégrité territoriale du Maroc», relevant qu'à travers cette «position authentique du Yémen, nous sommes du côté de nos frères Marocains», dans le cadre de la solidarité arabe et des chartes de la Ligue arabe et des pactes internationaux.

Pour sa part, Nasser Bourita a exprimé ses remerciements au Yémen pour sa position constante soutenant le Sahara marocain, exprimée lors des différents foras régionaux et internationaux.