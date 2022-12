Mohamed Arrouchi, Représentant Permanent du Royaume auprès de l’Union africaine (UA) et la CEA-ONU.

© Copyright : DR

Kiosque360. L'initiative «Faire taire les armes» en Afrique, fortement soutenue par la communauté internationale, aurait mis dans l’embarras l’Algérie à l’occasion de la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

«L’Algérie s’est retrouvée dans l’embarras face à la demande africaine, l’appelant à maîtriser l’anarchie dans son armement», à l’occasion de la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui s’est tenue du 7 au 9 décembre 2022 à Oran, dans l’objectif de parvenir, à l’horizon 2030, à une Afrique sans conflits, en concrétisation des recommandations du dernier sommet de l'Union africaine.



L'initiative «Faire taire les armes» en Afrique a été fortement soutenue par la communauté internationale, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 10 et 11 décembre, notamment le conseil de sécurité qui l’a intégrée dans sa résolution n°2457, visant à débarrasser l'Afrique des conflits et à «faire taire les armes», en mettant en place les conditions favorables au développement du continent.



A ce propos, rappelle le quotidien, «le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, avait souligné dans son intervention à l’ouverture du 33e sommet de l’Union africaine la nécessité de coopérer avec la direction africaine afin d’assurer la paix et la sécurité sur le continent».



Dans son intervention dans le cadre des travaux de cette conférence, poursuit le quotidien, l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l’Union africaine (UA) et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a réaffirmé que «le Maroc est disposé à partager son expérience dans le domaine de la lutte contre la possession illicite d’armes légères et de petit calibre (ALPC) avec les autres pays africains frères».



Et de souligner «les efforts consentis par les différents départements nationaux concernés dans la mise en œuvre de la feuille de route de l’UA, des mesures pratiques pour faire taire les armes en Afrique à l’horizon 2030».



Dans ce cadre, indique le quotidien, le diplomate marocain a fait savoir que «le Royaume s’est engagé dans la modernisation de son arsenal juridique national relatif aux matériels de défense et de sécurité, armes et munitions», rappelant «l’adhésion du Maroc aux instruments internationaux en matière de désarmement et de contrôle des armes».



En matière de coopération avec l'UA et les pays africains, a ajouté le diplomate marocain, «le Maroc interagit activement dans le cadre du projet africain «Faire taire les armes», persuadé qu'il constitue un véritable cadre stratégique pour la stabilité et le développement du continent».