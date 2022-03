Déjeuner offert par le Roi Mohammed VI en l'honneur du Premier ministre mauritanien et de la délégation l'accompagnant, le 11 mars 2022.

Le roi Mohammed VI a offert, vendredi 11 mars 2022, à Rabat, un déjeuner en l'honneur du Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Bilal Messoud, et de la délégation l'accompagnant, présidé par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Ont pris part à ce déjeuner, notamment Fouad Ali El Himma et Omar Azziman, conseillers du Roi, Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, Enaam Miyara, président de la Chambre des conseillers, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, des membres du gouvernement et de hautes personnalités.

Aziz Akhannouch et Mohammed Ould Bilal Messoud ont co-présidé, vendredi, les travaux la 8e session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne.

Cette session a permis d'examiner de nouveaux horizons pour la consolidation des relations de coopération entre le Maroc et la Mauritanie. Elle a également constitué une opportunité d'asseoir des partenariats fructueux dans de nombreux domaines, conformément aux orientations des chefs d’Etat des deux pays, le roi Mohammed VI, et le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Les travaux de cette session ont été sanctionnés par la signature de 13 conventions de coopération et mémorandums d'entente.