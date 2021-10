© Copyright : MAP

Le roi Mohammed VI a nommé ce dimanche 17 octobre 2021 l'actuel ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, un diplomate de carrière, en tant qu'ambassadeur du Royaume auprès de l'Union européenne (UE).

Cette nomination royale intervient alors que le Maroc et l'Union européenne viennent de réaffirmer leur ferme volonté de consolider leur partenariat dans tous les domaines.

Actuel ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, que le roi Mohammed VI a nommé ce dimanche 17 octobre 2021, en tant que nouvel ambassadeur du Royaume auprès de l'Union européenne (UE) à Bruxelles, est un diplomate chevronné, qui maîtrise un ensemble de dossiers, dont celui de la cause nationale.

Né le 23 septembre 1953 à Tanger, Youssef Amrani a passé quasiment l'ensemble de sa carrière diplomatique dans des postes de responsabilité qu'il a assumés à l'étranger, en tant que consul ou ambassadeur.

Sur sa nouvelle nomination à Bruxelles, l'un de ses proches confie que Youssef Amrani connaît très bien les relations de l'UE avec le Maroc, puisqu"il a grandement contribué aux négociations de 2011, ayant abouti à l'octroi par l'UE d'un statut avancé au Royaume.

Sa nouvelle nomination intervient alors que l'UE et le Maroc ont exprimé leur ferme volonté de consolider leur partenariat tous azimuts, et ce, en dépit de l'arrêt du tribunal européen annulant les accords agricole et de pêche intéressant les provinces sahariennes du Royaume.

Polyglotte, Youssef Amrani possède toutes les qualités requises pour contrebalancer les contre-vérités propagées par les adversaires du Maroc, en l'occurence le régime militaire d'Alger et ses marionnettes du Polisario.

"C'est l'homme (Youssef Amrani) qu'il faut à la place qu'il faut", a souligné un de ses confrères diplomates, dans une déclaration pour Le360.

Au cours de sa prolifique sa carrière, il a notamment occupé les postes de secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée (UPM).

En janvier 2012, il a été nommé ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération au sein du gouvernement Benkirane, une fonction qu'il a occupée jusqu'au 11 octobre 2013, date à laquelle il est devenu chargé de mission au Cabinet royal (2013-2020).

Il a ensuite été nommé en tant qu'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, poste qu'il a occupé jusqu'à sa nomination en sa qualité de nouvel ambassadeur du Royaume après de l'Union européenne.

Marié à Asma Lamrabet, Youssef Amrani est diplômé de l'Université Mohammed V de Rabat et de celle de Boston (Etats-Unis). Il est le père d'un fils, Nizar. Son épouse, Asma Lamrabet est médecin biologiste, essayiste, théologienne et militante féministe.