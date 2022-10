© Copyright : DR

Selon Jeune Afrique, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a informé le secrétaire général de la Ligue arabe hier, dimanche 30 octobre 2022, de l'annulation de la participation du roi Mohammed VI au sommet de la Ligue arabe, qui débute demain, mardi 1er novembre 2022.

Le roi Mohammed VI a finalement renoncé à assister au Sommet de la Ligue arabe, a révélé le magazine panafricain dans un article publié ce lundi 31 octobre 2022, citant le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie marocaine, poursuit Jeune Afrique, «en a formellement informé le secrétaire général de la Ligue arabe dimanche 30 octobre au soir».

A en croire le magazine, «la délégation marocaine censée préparer la visite du Roi a quitté Alger ce lundi 31 octobre, à 11 heures».

Le Maroc sera représenté à ce sommet par Nasser Bourita, précise l'article.

Interrogé hier par Jeune Afrique sur la présence du roi Mohammed VI au sommet, Nasser Bourita a affirmé que «Sa Majesté le Roi m’avait instruit de faire savoir qu’il se rendra au sommet d’Alger, et qu’il encourageait les autres pays à faire de même», ajoutant que «pour l’instant elle observe, suit le cours des évènements, et décidera le moment venu si les conditions de sa participation sont réunies».

Plusieurs chefs d’Etat ont déjà annoncé qu’ils n’assisteront pas au sommet de la Ligue arabe, dont le roi Abdallah II de Jordanie, le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, le roi du Bahreïn, Hamed ben Issa Al Khalifa, le sultan d’Oman, Haitham Ben Tariq et le président libanais, Michel Aoun, pas plus que l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah et le président des Emirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane.