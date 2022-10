© Copyright : DR

Dans un article publié ce dimanche 30 octobre 2022, Jeune Afrique raconte les coulisses de la première journée du séjour du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à Alger. Une journée mouvementée, au scénario riche en rebondissements.

Le chef de la diplomatie marocaine s’est rendu hier, samedi 29 octobre à Alger, pour assister à une réunion ministérielle préparatoire au sommet de la Ligue arabe, qui aura lieu les 1er et 2 novembre prochain.

A son arrivée à l’hôtel Sheraton Club des Pins Resort d’Alger, où se tient la réunion préparatoire au sommet, l’entourage du ministre a repéré un comportement curieux dont a fait preuve l’agent de sécurité algérien qui leur avait été affecté, rapporte Jeune Afrique. «Après avoir insisté pour consulter son téléphone, les Marocains s'aperçoivent que celui-ci a la fonction d’enregistrement activée. Il lui est aussitôt retiré», ajoute le magazine.

S’arrêtant au passage sur la réaction de la délégation marocaine suite à la présentation, par la chaîne algérienne AL24 News (un média qui se présente comme étant un partenaire officiel du sommet) d’une carte tronquée du monde arabe, le magazine panafricain a démenti des rumeurs selon lesquelles Nasser Bourita aurait quitté la salle de réunion.

Sollicité par Jeune Afrique, Bourita a expliqué que le Maroc n’avait aucunement l’intention de mettre en œuvre la politique de la chaise vide.

Plus tard dans la soirée, poursuit Jeune Afrique, le ministre est informé qu’il se retrouvera placé en bout de table au cours du dîner officiel, entre ses homologues omanais et comoriens, «un placement vexatoire qui ne correspond à aucun ordre alphabétique arabe ou français, et qui pousse le ministre à prendre son repas dans sa chambre».

Interrogé par Jeune Afrique sur la présence du roi Mohammed VI au sommet, Nasser Bourita a affirmé que «Sa Majesté le Roi m’avait instruit de faire savoir qu’il se rendra au sommet d’Alger, et qu’il encourageait les autres pays à faire de même», ajoutant que «pour l’instant elle observe, suit le cours des évènements, et décidera le moment venu si les conditions de sa participation sont réunies».