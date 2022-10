© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au roi Felipe VI d’Espagne et à la reine Letizia, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de quiétude aux souverains et à l’illustre famille royale espagnols et de davantage de progrès et de prospérité au peuple espagnol ami.

A cette occasion, le Roi fait part aux souverains d’Espagne de sa satisfaction du niveau privilégié des relations d’amitié et de coopération fructueuse unissant les deux Royaumes et qui sont basées sur le respect et l’estime mutuelle, réitérant sa détermination «à poursuivre Notre action commune pour hisser ces relations au niveau de Nos aspirations et pour le bien des deux peuples amis».