Le roi Felipe VI d'Espagne et le roi Mohammed VI.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi Felipe VI d'Espagne à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le roi Mohammed VI exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé, de bonheur et de longue vie au roi Felipe VI, de même qu'à l'ensemble des membres de la famille royale espagnole, ainsi que de davantage de progrès et de prospérité au peuple espagnol ami.

A cette occasion, le roi Mohammed VI a réitéré au roi Felipe VI, sa fierté des liens d'amitié solides unissant les deux Souverains et les deux familles royales.