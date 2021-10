© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le souverain exprime en son nom et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à Xi Jinping, et souhaite davantage de progrès et de prospérité au peuple chinois, sous la conduite éclairée de son président.

Le roi Mohammed VI a saisi l'occasion de cette missive pour saluer les grandes réalisations du président Jinping au profit du peuple chinois, qu'il s'agisse de la modernisation de l’Etat ou de la réalisation d'un développement global, et a exprimé sa grande satisfaction de l'amitié distinguée liant les peuples marocains et chinois et de la coopération unissant les deux pays, notamment dans le domaine des vaccins, alors que la pandémie de la Covid-19 continue d'impacter le monde.

Le souverain a aussi réaffirmé sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président chinois pour donner un nouvel élan à ces relations aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral, ainsi que dans le cadre des forums sino-arabes et sino-africains.