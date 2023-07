Le roi Mohammed VI félicite Julius Maada Bio à l’occasion de sa réélection à la tête de la Sierra Leone

Dans ce message, le Roi exprime ses chaleureuses félicitations à M. Maada Bio pour la confiance renouvelée en lui pour conduire son pays frère vers davantage de progrès et prospérité.

Le Souverain a aussi exprimé sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président de la République de Sierra Leone pour le renforcement des relations de fraternité distinguée entre les deux pays, basées sur la coopération fructueuse, la solidarité agissante et le respect mutuel, et de les développer dans divers domaines au service des intérêts des deux peuples frères et en contribution au soutien à l’unité, à la stabilité et au développement du continent africain.