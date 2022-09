© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances aux membres de la famille de l'artiste peintre feu Houssein Miloudi, décédé jeudi 15 septembre 2022, à Rabat.

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une profonde émotion le décès de l'artiste peintre feu Houssein Miloudi, que Dieu l'agrée dans Son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain fait part aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à sa famille artistique, de Ses vives condoléances et Sa sincère compassion «suite au décès de l'un des plus grands artistes-peintres de notre pays qui, grâce à son talent distingué et son art raffiné, a enrichi la scène artistique par des œuvres créatives et picturales qui lui ont valu une place de choix à l'échelle nationale et internationale».

«En partageant votre peine en cette dure épreuve, Nous prions le Très-Haut de vous accorder patience et consolation et d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde», conclut le message royal.