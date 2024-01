Le roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à la famille de feu Abbès Jirari

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une profonde affliction et une immense tristesse la nouvelle du décès de feu Abbès Jirari, implorant le Tout-Puissant de l’agréer parmi les fidèles vertueux et de l’accueillir en Son vaste paradis.

«En cette douloureuse circonstance, Nous vous exprimons et, à travers vous, à l’ensemble de votre famille, à vos proches et à la famille des érudits du Royaume, ainsi qu’à tous ses admirateurs et étudiants, Nos vives condoléances et Nos sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, priant le Très-Haut de vous accorder patience et réconfort», écrit le Souverain.

La disparition de feu Abbès Jirari est une grande perte non seulement pour son honorable famille, mais aussi pour le Maroc qui a perdu en lui une personnalité académique exceptionnelle et reconnue pour l’abondance de ses contributions aux domaines scientifique, littéraire et religieux, souligne le Roi, affirmant se remémorer, avec beaucoup de considération, les grandes qualités humaines et le patriotisme sincère du regretté, reconnus aux grands Hommes d’État et éminents érudits. Le défunt fut un exemple à suivre en termes de défense des constantes et sacralités de la Nation et d’attachement inébranlable au Glorieux Trône Alaouite, rappelle le Souverain.

Le Roi dit, en outre, Se remémorer le grand respect et la profonde considération dont feu Jirari se prévalait auprès des intellectuels et des académiciens au Maroc et dans le monde arabo-islamique, ainsi que la probité intellectuelle et la grande compétence dont il a fait montre lors des différentes missions qui lui ont été assignées, «aussi bien sous le règne de Notre vénéré père, feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait Son âme en Sa sainte miséricorde, que sous les ordres de Notre Majesté».

«En partageant votre peine pour cette perte tragique, Nous prions le Très Haut d’accorder la meilleure des rétributions au défunt en récompense de ses actions louables et sincères au service de son Roi, de sa Patrie et de sa Religion», ajoute le Souverain, implorant le Tout-Puissant d’accueillir le défunt dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. «Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint: certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons». Véridique est la parole de Dieu, conclut le message.